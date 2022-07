Una ragazzo è indagato per lo stupro su una turista minorenne in Salento (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - C'è un indagato per lo stupro di una minorenne a Gallipoli. Si tratta di un turista maggiorenne di origini campane, iscritto nel registro degli indagati a seguito della denuncia presentata dalla vittima, anche lei turista 16enne in vacanza con altri amici nel Salento. La violenza si sarebbe consumata il 14 luglio scorso, la ragazza si è presentata in pronto soccorso in ospedale accompagnata dalla guida cui erano stati affidati lei e gli altri ragazzini della stessa comitiva. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia coordinati da prima dalla procura dei Minori, il fascicolo è stato poi trasferito alla procura ordinaria. Si tratta del secondo caso di violenza sessuale nello stesso periodo, nella località balneare jonica. Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - C'è unper lodi unaa Gallipoli. Si tratta di unmaggiorenne di origini campane, iscritto nel registro degli indagati a seguito della denuncia presentata dalla vittima, anche lei16enne in vacanza con altri amici nel Salento. La violenza si sarebbe consumata il 14 luglio scorso, la ragazza si è presentata in pronto soccorso in ospedale accompagnata dalla guida cui erano stati affidati lei e gli altri ragazzini della stessa comitiva. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia coordinati da prima dalla procura dei Minori, il fascicolo è stato poi trasferito alla procura ordinaria. Si tratta del secondo caso di violenza sessuale nello stesso periodo, nella località balneare jonica.

