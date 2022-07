Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Che scalata ad Amburgo, torna in top 50! E se avanzasse ancora… (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22 luglio, si sono disputati i quarti di finale del tabellone principale di singolare del torneo ATP 500 di Amburgo 2022 di tennis: successo dell’azzurro Lorenzo Musetti, che virtualmente rientra così tra i primi cinquanta tennisti al mondo nel ranking. L’azzurro ha ottenuto oggi altri 90 punti per il ranking ATP ed al momento nel ranking virtuale Lorenzo Musetti è già risalito al 49° posto rispetto al 62° di lunedì scorso e potrebbe portarsi fino al 31° posto in caso di vittoria finale, o al 39° in caso di sconfitta nell’ultimo atto. CLASSIFICA ATP Lorenzo Musetti 25 LUGLIO ranking lunedì 18 luglio: 781, 62° posto. Punti da scartare ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22 luglio, si sono disputati i quarti di finale del tabellone principale di singolare del torneo500 di2022 di tennis: successo dell’azzurro, che virtualmente rientra così tra i primi cinquanta tennisti al mondo nel. L’azzurro ha ottenuto oggi altri 90 punti per iled al momento nelvirtualeè già risalito al 49° posto rispetto al 62° di lunedì scorso e potrebbe portarsi fino al 31° posto in caso di vittoria finale, o al 39° in caso di sconfitta nell’ultimo atto. CLASSIFICA25 LUGLIOlunedì 18 luglio: 781, 62° posto. Punti da scartare ...

