La storia di Patrizia Caprelli, la prof che ha creato una borsa di studio per studenti con la sua pensione (Di venerdì 22 luglio 2022) Una vita dedicata all'insegnamento e ai giovani, ma Patrizia Caprelli, 69 anni, docente di conversazione inglese in pensione, sentiva di aver ancora qualcosa da dare ai suoi studenti. Da qui, la decisione di mettere a disposizione mille euro dei suoi risparmi per due borse di studio che ogni anno andranno agli studenti più meritevoli dell'Istituto tecnico superiore Scarpellini di Foligno, una delle scuole dove ha insegnato nel corso degli anni. Da una parte, la volontà di «dare una speranza ai giovani che più si sono distinti nell'esame di maturità», dall'altra, quella di «lasciare un segno in questa vita e nell'istituto che mi è rimasto nel cuore». Una vita dedicata all'insegnamento La docente, infatti, è rimasta molto affezionata allo Scarpellini: l'unica scuola in cui è ...

