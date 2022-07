Inter, Gazzetta: “Romelu giura amore al nerazzurro e pensa al futuro” (Di venerdì 22 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta Gazzetta, Lukaku tornato in nerazzurro ha ritrovato i vecchi stimoli, giurando amore alla maglia. “Progetto d’amore Il contratto con gli inglesi ha una teorica scadenza nel 2026, ed è presto immaginare quali saranno gli scenari dopo un ipotetico secondo anno di prestito. In ogni caso, a prescindere dall’indirizzo che prenderà il Chelsea e dal futuro assetto della società Fc Internazionale, Rom tra due stagioni avrebbe 31 anni e 15 di professionismo alle spalle: il belga non immagina per se una carriera tanto più lunga, ma la vuole solo e soltanto di nerazzurro vestita, magari con un romantico cameo finale all’Anderlecht”. “Tradotto, non è escluso che nel 2024, se ci saranno le condizioni, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022)- Come riporta, Lukaku tornato inha ritrovato i vecchi stimoli,ndoalla maglia. “Progetto d’Il contratto con gli inglesi ha una teorica scadenza nel 2026, ed è presto immaginare quali saranno gli scenari dopo un ipotetico secondo anno di prestito. In ogni caso, a prescindere dall’indirizzo che prenderà il Chelsea e dalassetto della società Fcnazionale, Rom tra due stagioni avrebbe 31 anni e 15 di professionismo alle spalle: il belga non immagina per se una carriera tanto più lunga, ma la vuole solo e soltanto divestita, magari con un romantico cameo finale all’Anderlecht”. “Tradotto, non è escluso che nel 2024, se ci saranno le condizioni, ...

Gazzetta_it : Intervista a Nicola Berti: 'Inter, Skriniar non si tocca. E se esce un big vado sotto la sede a protestare...'… - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - Gazzetta_it : Inter, idea Acerbi come 4° centrale ma Demiral resta nel mirino - AlexAlioscia7 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta di oggi LUKAKU: INTER NON TI LASCIO PIU' Tutte le notizie - Mikelone8080 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta di oggi LUKAKU: INTER NON TI LASCIO PIU' Tutte le notizie -