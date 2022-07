Insulti a Bassetti, a processo Benedetto Milazzo: chi è il 45enne No vax, filo-Putin e ultras dello Spezia (Di venerdì 22 luglio 2022) È finito a processo Benedetto Milazzo, uno dei molestatori seriali che lo scorso autunno hanno subissato di minacce e Insulti Matteo Bassetti, primario del reparto di Infettivologia... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 luglio 2022) È finito a, uno dei molestatori seriali che lo scorso autunno hanno subissato di minacce eMatteo, primario del reparto di Infettivologia...

Corriere : No vax e filo-Putin, chi è Benedetto Milazzo il primo a finire a processo per gli insulti a Bassetti - avantindietro : @Corriere Bassetti merita ben altro. Ignoro chi sia questo Milazzo. Ma e' a processo per insulti, non perche' nova… - eespulsi22 : #Novax e filo-Putin, chi è Benedetto #Milazzo il primo a finire a processo per gli insulti a #Bassetti - blusewillis1 : Insulti a Bassetti, a processo Benedetto Milazzo: chi è il 45enne No vax, filo-Putin e ultras dello Spezia - ErneCremonesi : RT @Corriere: No vax e filo-Putin, chi è Benedetto Milazzo il primo a finire a processo per gli insulti a Bassetti -