Gianluca Scamacca al West Ham (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 17:17:36 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Venerdì è stata fornita una nuova visione degli sforzi della squadra della Premier League West Ham United per rafforzare la prima linea del club. Assicurare sangue fresco in cima, ovviamente, è emersa come una priorità allo stadio di Londra in vista della campagna 2022/23. Ciò deriva dal fatto che gli Irons sono stati del tutto eccessivamente dipendenti dall’uomo principale Michail Antonio l’ultima volta, mancando di qualsiasi opzione di backup affidabile per il nazionale giamaicano. Fino a poco tempo fa, il sicario più indicato per unirsi alle truppe di David Moyes quest’estate, ovviamente, era stato Armando Broja. Tra i suggerimenti secondo cui Thomas Tuchel è intervenuto personalmente per garantire che il talento albanese rimanga per il momento ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 17:17:36 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Venerdì è stata fornita una nuova visione degli sforzi della squadra della Premier LeagueHam United per rafforzare la prima linea del club. Assicurare sangue fresco in cima, ovviamente, è emersa come una priorità allo stadio di Londra in vista della campagna 2022/23. Ciò deriva dal fatto che gli Irons sono stati del tutto eccessivamente dipendenti dall’uomo principale Michail Antonio l’ultima volta, mancando di qualsiasi opzione di backup affidabile per il nazionale giamaicano. Fino a poco tempo fa, il sicario più indicato per unirsi alle truppe di David Moyes quest’estate, ovviamente, era stato Armando Broja. Tra i suggerimenti secondo cui Thomas Tuchel è intervenuto personalmente per garantire che il talento albanese rimanga per il momento ...

CanaleSassuolo : Gianluca #Scamacca avrebbe trovato un accordo con il West Ham > - ab94266732 : RT @Ekremkonur: ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - sportli26181512 : Sassuolo: i dettagli dell'offerta del West Ham per Scamacca: Il West Ham è in pressing totale per l'attaccante del… - futbolfrances_ : Gianluca Scamacca se oliva del PSG y se alista para firmar con el West Ham - COYIronscom : A little insight into Gianluca Scamacca ?? -