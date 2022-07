/Fiamme e siccita', muore volontaria durante rogo in Friuli (Di venerdì 22 luglio 2022) Fuga dalle Fiamme in Versilia e fiumi ai minimi storici. Gli incendi e il caldo continuano a tenere sotto scacco il Paese mentre nelle ultime ore l'ultima vittima dei roghi e' una volontaria della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Fuga dallein Versilia e fiumi ai minimi storici. Gli incendi e il caldo continuano a tenere sotto scacco il Paese mentre nelle ultime ore l'ultima vittima dei roghi e' unadella ...

PaoloCond : Era successo che la terra, rinsecchita e avvizzita da mesi di siccità, fosse riuscita comunque, in qualche misterio… - blackrowley : poi oh, scurati voleva l’unità nazionale perché 'stiamo vivendo un'estate assediata dagli incendi dovuti alla sicci… - infoitinterno : Fiamme e siccità. Evacuati in Versilia, «Roma e Viterbo capitali della sete» - ReoZioo : RT @PaoloCond: Era successo che la terra, rinsecchita e avvizzita da mesi di siccità, fosse riuscita comunque, in qualche misterioso modo,… - JMC1899 : RT @PaoloCond: Era successo che la terra, rinsecchita e avvizzita da mesi di siccità, fosse riuscita comunque, in qualche misterioso modo,… -