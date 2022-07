EuroJackpot oggi 22 luglio 2022 | ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

(Di venerdì 22 luglio 2022) Estrazione22. I risultati del concorso di, venerdì 22, in diretta su Il Corriere della Città. Puntuale come ogni venerdì sera arrivadell’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 euro. Estrazione22di, venerdì 22/07/. Di seguito i cinqueestratti e gli ...

CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #22luglio 2022: ecco l'estrazione di stasera con i numeri vincenti - italiaserait : Eurojackpot oggi, venerdì 22 luglio 2022: i numeri vincenti - CasilinaNews : Eurojackpot, estrazione oggi 22 luglio 2022: numeri vincenti - infoitestero : EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 luglio 2022 (conc 45/2022) - ParliamoDiNews : Estrazione Eurojackpot oggi 19 Luglio 2022: numeri vincenti - Napoli ZON #estrazione #eurojackpot #luglio #numeri… -

Non fatevi prendere però dalla frenesia, perché bisogna aspettare i numeri vincenti didi, arrivato al concorso 46 dell'anno.NUMERI VINCENTI/ Estrazione di, 15 ..., a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di venerdì 22 luglio. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 120 milioni di euro. L' ...Per la prima volta in 10 anni di storia del gioco, il jackpot di Eurojackpot raggiunge quota 120 milioni di euro.ROMA - L’estrazione di venerdì 22 luglio può assegnare il 5+2 più ricco di sempre: per la prima volta nella sua storia, Eurojackpot, ...