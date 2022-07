Enrico Montesano | chi è la moglie Teresa Trisorio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022)ha conosciutonei primi anni 90, dopo la separazione con la primaTamara Moltrasia.è stato legato a Marina Spadaro, dalla quale ha avuto Mattia: nato il 12 giugno 1986, che da anni lavora in ambito cinematografico come direttore della fotografia, produttore e non solo. Poiha sposato Tamara Moltrasio e sono nati Lavinia, Tommaso ed Oliver. Dopo è arrivata la seconda ed attualeche ha sposato il 13 aprile 1992. La coppia ha avuto Michele(1996) e Marco Valerio (1997), che sono attori e lavorano col padre in teatro. Nonostante momenti difficili, raccontati ...