Elisa Isoardi rompe il silenzio sulla relazione con Raimondo Todaro | Meglio stare zitti

In una recentissima intervista rilasciata ad un noto giornale, Elisa Isoardi ha parlato di diversi aspetti del suo futuro. Le è stato anche chiesto, inoltre, di chiarire che rapporto ci sia con Raimondo Todaro. Ecco cosa ha risposto la conduttrice È da un po' di tempo che la bella Elisa non appariva più sui nostri teleschermi. Fortunatamente, però, le è stato recentemente affidato un nuovo e stimolante progetto. I primi di settembre, infatti, la vedremo al timone di "Vorrei dirti che" e tutti i suoi fan non stanno francamente più nella pelle. In una lunga intervista rilasciata a Leggo, ha anche parlato di cosa abbia fatto appena appresa la notizia e di quello che le prospetta il suo futuro televisivo. Tra le domande, però, ce n' è stata anche una alla quale sembra che abbia risposto un po' piccata.

