Elezioni, Calenda: Puntiamo al 20%, Paese non ce la fa più a votare gente che non riesce a governare (Di venerdì 22 luglio 2022) “Mi aspetto un risultato molto simile a quello che abbiamo fatto a Roma dove, parlando in modo serio, abbiamo preso il 20%. Penso che ci sia uno spazio nel Paese che si è stufato, che non ce la fa più a votare gente che non riesce a governare”. Lo ha detto Carlo Calenda, ospite a Rtl 102.5. “Credo che questo sia lo spazio che c’è nel Paese, poi quanto di questo spazio riusciremo a prendere non lo so dire, dipende dai cittadini. Noi possiamo fare solo la politica come gli italiani l’hanno sempre chiesta in teoria, poi sta a loro decidere se votarla o no”. Se ci fosse una mega coalizione di centro rimarrebbero indipendenti o ci farebbero un pensierino? “Non ci sarà nessuna coalizione di centro. Gli unici che stanno facendo un’operazione distinta dai due poli siamo noi, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) “Mi aspetto un risultato molto simile a quello che abbiamo fatto a Roma dove, parlando in modo serio, abbiamo preso il 20%. Penso che ci sia uno spazio nelche si è stufato, che non ce la fa più ache non”. Lo ha detto Carlo, ospite a Rtl 102.5. “Credo che questo sia lo spazio che c’è nel, poi quanto di questo spazio riusciremo a prendere non lo so dire, dipende dai cittadini. Noi possiamo fare solo la politica come gli italiani l’hanno sempre chiesta in teoria, poi sta a loro decidere se votarla o no”. Se ci fosse una mega coalizione di centro rimarrebbero indipendenti o ci farebbero un pensierino? “Non ci sarà nessuna coalizione di centro. Gli unici che stanno facendo un’operazione distinta dai due poli siamo noi, ...

Linkiesta : @CarloCalenda dice no a un’ammucchiata anti-sovranisti guidata dal #Pd | #crisigoverno #elezioni - Adnkronos : #Crisidigoverno, #Calenda dice no alle elezioni anticipate: 'Avanti con Draghi senza #M5S, meglio che ritrovarci co… - GiorgiaGambino : RT @Linkiesta: @CarloCalenda dice no a un’ammucchiata anti-sovranisti guidata dal #Pd | #crisigoverno #elezioni - BlogGiornale : RT @LoredanaMaggi_: Calenda ha scritto un numero di tweet in questi giorni superiore al numero di voti che prenderà alle elezioni - luciavitaglian1 : RT @GlosweetyGlo: #Letta ha appena detto che la sua proposta politica si rivolgerà anche all'elettorato di dx, imprenditori del nord ecc. e… -