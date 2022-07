Atletica | Emmanuel Ihemeje fa sognare | 17 13 nel salto triplo | in finale ai Mondiali! Andrea Dallavalle lo segue

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia sogna in grande nelai Mondiali 2022 dileggera.si è dimostrato in grandissima forma sulla sua pista di casa: lo studente della Oregon University ha più volte gareggiato in questo impianto, lo scorso anno vinse il campionato NCAA e pochi mesi fa fu secondo. Il 23enne, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha messo subito le cose in chiaro con un balzo iniziale a 17.03 metri, ma poi non si è soddisfatto nonostante il passaggio del turno fosse di fatto in tasca ed è volato a 17.13 metri al terzo tentativo. Si tratta di un risultato rimarchevole, ad appena un centimetro dal personale siglato lo scorso anno. Il nativo di Carrara ha dunque superato la norma di qualifica fissata a 17.05, come soltanto altri quattro atleti: il portoghese Pedro Pichardo ...