Un Conte salato per Zelensky

(Di giovedì 21 luglio 2022) Quale conto presenterà all’Ucraina la crisi politica italiana? Con le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi– ufficializzate oggi al Quirinale dopo che una parte consistente della (ex) maggioranza di governo, Lega, Cinque Stelle e Forza Italia, non ha votato la fiducia in Senato – si apre un rebus anche per la resistenza di Kiev contro l’aggressione russa. Sono infatti diversi i dossier sul sostegno militare ed economico italiano a Volodymyrche rischiano di arenarsi, o rallentare, con una campagna elettorale di metà estate. Da Kiev la speranza è che, qualunque sia il risultato delle prossime elezioni politiche, la sponda italiana non venga meno. Lo ha detto senza mezzi termini lo stessosalutando Draghi giovedì mattina. “Sono sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro ...