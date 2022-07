Ultime Notizie – Crisi governo | oggi Draghi alla Camera | dimissioni ad un passo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Marioper un nuovo passaggio delladi, dopo la giornata cruciale andata in scena al Senato. “andràsolo per dimettersi. Game over”, riferiscono fonti diall’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale -alle 9 a Montecitorio- il premier annuncerà le proprieper poi salire al Quirinale e riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il passaggio ieri in Senato ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce. La risoluzione Casini su cui il premier aveva posto la fiducia è passata al Senato con soli 95 voti a favore, senza il sostegno di Forza Italia, ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 86.067 casi e 157 morti, tasso di positività al 22,6% . Dati in calo rispetto a ma… - mikedells : RT @ElioLannutti: Crisi di governo, Mario Draghi ottiene una fiducia “risicata”. Addio a Palazzo Chigi - buronjek : RT @a_meluzzi: Crisi di governo, rissa tra Mariastella Gelmini e Licia Ronzulli: “Hai mandato a casa Draghi” - Il Tempo -

E se, negli ultimi anni, sembra sia generalmente diminuito il compenso del cast di una serie tv (rispetto, ad esempio, ai tempi dellestagioni di show di successo come Friends o The Big Bang ...Sempre più Vecino , un fedelissimo. E pensare che a fine maggio Sarri lo aveva sedotto e abbandonato. Già perché il 30enne uruguaiano era stata un'esplicita richiesta del tecnico a gennaio per ...Giulio Ciccone sta provando a costruire qualcosa in queste ultime giornate di Tour de France 2022. Lo scalatore della Trek-Segafredo è andato in fuga nella Saint-Gaudens-Peyragudes, andando a caccia d ...Su quest'ultima questione il calciatore ha deciso di venire incontro al club spagnolo per far sì che l'operazione si chiudesse con esito positivo. AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - La fumata bianca è ...