"Si vota il 18 settembre". Incredibile: Draghi si è dimesso poche ore fa, e già 'fremono per le urne'… (Di giovedì 21 luglio 2022) Tanto è stato fatto, che alla fine ha finito per vincere la 'politica', non quella autorevole che ci rimanda all'Italia in bianco e nero, ma quella attuale, fatta di 'brighe', compromessi, accordi instabili e, soprattutto, gestita da 'pseudo leader'. Per carità, Draghi era un tecnico è vero ma, almeno in questa fase delicata per la nostra fragile economia – ed una guerra alle porte di casa – era proprio quello di cui avevamo più bisogno. 'Gli avvelenati del voto', hanno già fatto tutti i calcoli: la data ideale sarebbe quella del 18 settembre Invece no, affrontando altri costi, e sapendo che sicuramente mai come stavolta l'astensionismo la farà da padrone (ma chi andrà a votare? Quanta fiducia ispira questa politica?), addirittura si parla di elezioni 'domani': il 18 settembre! Questo perché quanti non vedono l'ora ...

