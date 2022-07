Scioglimento riserva abilitazione I fascia GPS | deve essere certificata da pubblicazione graduatoria Nota Usr Puglia

(Di giovedì 21 luglio 2022) Scade oggi il termine ultimo di presentazione delle domande per lodellasull'utile per l'inserimento in primadelle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze. Lo abbiamo sottolineato più volte: requisito fondamentale per sciogliere laè ladelle graduatorie di merito del concorso. A ricordarlo è l'Usr. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie GPS, entro oggi 21 luglio domande scioglimento riserva abilitazione/specializzazione sostegno - zazoomblog : Concorso ordinario secondaria 2020 le graduatorie. Aggiornato. Ultime ore per scioglimento riserva abilitazione nel… - GazzettaDellaSc : GPS, domanda scioglimento riserva abilitazione/specializzazione sostegno entro 21 luglio. Cos’è il messaggio blocca… - TecnicaScuola : GPS 2022, scioglimento della riserva entro il 21 luglio: cosa significa il messaggio bloccante di mancanza dei requ… - ProDocente : GPS 2022, scioglimento della riserva entro il 21 luglio: cosa significa il messaggio bloccante di mancanza dei requ… -

Mattarella versoCamere Quando si vota, dalle dimissioni di Draghi alle prossime ... Lega e Forza Italia sono riusciti per calcolo personale a buttare via, quasi umiliandola, la...Dunque no graduatoria, no. Data 20 luglio: riflessione sulla necessità di prevedere una nuova data Forse, anche da parte dei sindacati, una riflessione andrebbe fatta su una ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, fino alle ore 23.59 del 21 luglio 2022 saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze d ...