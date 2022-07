Sanità Lazio – SSR allo sbando Giuliano Ugl | “Ora basta! Fallimento della Giunta Zingaretti è assoluto”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Il silenzioRegioneè ormai assordante. Non è un paradosso ma la verità che il Presidentee l’Assessore D’Amato non possono continuare a nascondersi dietro a slogan inutili. Il SSR è. La carenza di personale è un problema a cui non si è posto rimedio nonostante i nostri innumerevoli solleciti e così l’assistenza ai cittadini è diventato un miraggio”, dichiara con fermezza il Segretario NazionaleUgl Salute, Gianluca(Ugl Salute): “Pronto Soccorso saturi, Ares 118sbaraglio, e le liste d’attesa – infinita – per gli accertamenti” Come spiega ancora il sindacalista, “Abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e siamo pronti fin da subito a ...