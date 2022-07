RC Auto, nuovi aumenti in vista: come risparmiare sull’assicurazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Dai dati elaborati dall’Osservatorio Assicurativo Auto di Segugio.it, emerge che i prezzi delle RC Auto sono in crescita dopo un periodo di calo costante. Il premio lordo a giugno del 2022 è di 351,7 euro. In calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, del 3,8%, ma decisamente in rialzo rispetto all’inizio di questo, del 7,3%. La cifra è passata dai 447,8 euro di gennaio 2019 al minimo storico di 327,9 euro di gennaio 2022, per poi risalire adesso. Perché sono in aumenti i costi dell’assicurazione RC Auto Sono diversi i fattori che hanno portato i prezzi a risalire nell’ultimo periodo. L’aumento della circolazione dovuto allo stop alle restrizioni legate alla pandemia di Covid. Questo ha innescato un incremento di incidenti e sinistri, del 4,5% nel primo trimestre del 2022 rispetto al 3,7% dello stesso periodo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Dai dati elaborati dall’Osservatorio Assicurativodi Segugio.it, emerge che i prezzi delle RCsono in crescita dopo un periodo di calo costante. Il premio lordo a giugno del 2022 è di 351,7 euro. In calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, del 3,8%, ma decisamente in rialzo rispetto all’inizio di questo, del 7,3%. La cifra è passata dai 447,8 euro di gennaio 2019 al minimo storico di 327,9 euro di gennaio 2022, per poi risalire adesso. Perché sono ini costi dell’assicurazione RCSono diversi i fattori che hanno portato i prezzi a risalire nell’ultimo periodo. L’aumento della circolazione dovuto allo stop alle restrizioni legate alla pandemia di Covid. Questo ha innescato un incremento di incidenti e sinistri, del 4,5% nel primo trimestre del 2022 rispetto al 3,7% dello stesso periodo ...

gazzettamantova : Mantova, rientra in pista il progetto ex Upim: prevede quasi 500 nuovi posti auto Comune e società La Virgiliana ra… - PISAinVIDEO : Pisa, Via Bonanno: nuovi posti auto e mantenimento degli stalli per ridurre l’impatto della pista ciclabile - Automoto_it : Arrivano due nuovi concept per le Hyundai N, la gamma ad alte prestazioni del marchio Ecco l'articolo???? - AlgeoAndreatini : RT @CottarelliCPI: La proposta della Commissione UE non prevede che dal 2035 i nuovi veicoli dovranno necessariamente essere elettrici, ma… - InnovazioneTri1 : RT @CottarelliCPI: La proposta della Commissione UE non prevede che dal 2035 i nuovi veicoli dovranno necessariamente essere elettrici, ma… -