Perché ci baciamo? (Di giovedì 21 luglio 2022) Cosa si scatena in un bacio Noi esseri umani ci coinvolgiamo a diversi livelli, emotivo e istintuale per primi. Alcuni di noi si avvicinano per bisogni emotivi e hanno carica emotiva e sensibile forte. Connessione emotiva, sprazzi di romanticismo, alcuni di noi hanno bisogno di sentirsi coinvolti prima di tutto dal punto di vista fisico. Va detto che il coinvolgimento fisico e le emozioni vanno insieme e il grande fraintendimento sta nell'idea che il livello fisico sia separato da altri livelli. Un bacio ha sempre una valenza alchemica e chimica importante e va a muovere parti molto profonde del nostro essere. La bocca occupa nel nostro cervello una vastissima area, come anche le mani. Il contatto labbra-labbra attiva un'enorme porzione di tessuto somato-sensoriale. Le labbra occupano tantissimo tessuto neurale e si connettono all'acuità tattile (la capacità di percepire piccoli ...

