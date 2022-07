Per Mario Draghi non è detta l’ultima parola (Di giovedì 21 luglio 2022) “Anche la luce sembra morire nell’ombra incerta di un divenire”: la citazione dei versi Fabrizio De André sottolinea negli ambienti politici e istituzionali la determinazione di quanti sono convinti che l’uscita di scena di Mario Draghi possa in realtà determinare una scossa rigeneratrice per tutta la disastrata politica italiana che il 20 luglio ha fatto registrare una delle pagine peggiori, dopo quella della ignominiosa fuga dei Savoia da Roma l’8 settembre 1943. L’esempio e l’impronta del governo Draghi rappresentano infatti un precedente dirompente e innovativo rispetto alla tradizionale inconcludenza e pressapochismo dei politici, dal quale l’area progressista non potrà prescindere. “Il poeta ribelle, l’eroe solitario – sosteneva Oriana Fallaci – è senza seguaci: non trascina le masse in piazza, non provoca le rivoluzioni. Però le ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) “Anche la luce sembra morire nell’ombra incerta di un divenire”: la citazione dei versi Fabrizio De André sottolinea negli ambienti politici e istituzionali la determinazione di quanti sono convinti che l’uscita di scena dipossa in realtà determinare una scossa rigeneratrice per tutta la disastrata politica italiana che il 20 luglio ha fatto registrare una delle pagine peggiori, dopo quella della ignominiosa fuga dei Savoia da Roma l’8 settembre 1943. L’esempio e l’impronta del governorappresentano infatti un precedente dirompente e innovativo rispetto alla tradizionale inconcludenza e pressapochismo dei politici, dal quale l’area progressista non potrà prescindere. “Il poeta ribelle, l’eroe solitario – sosteneva Oriana Fallaci – è senza seguaci: non trascina le masse in piazza, non provoca le rivoluzioni. Però le ...

matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncerà domani 21 luglio nell'Aula della Camera, all'inizio dell… - dikkamanderlay : RT @CathVoicesITA: Comunque la si pensi resta un fatto: Mario #Draghi in un anno ha pronunciato due bugie in momenti cruciali per la vita d… - Bierbrauer53 : RT @CathVoicesITA: Comunque la si pensi resta un fatto: Mario #Draghi in un anno ha pronunciato due bugie in momenti cruciali per la vita d… -