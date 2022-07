Opel Astra XS Show Car - Voglia di elaborazione per l'ibrida plug-in (Di giovedì 21 luglio 2022) Il marchio Opel ha abbandonato, ormai da diversi anni, le sigle sportive che con i modelli GSi ed OPC avevano popolato i listini negli anni scorsi. Ma oggi la Astra, che nella generazione uscente non ha mai avuto una vera e propria variante prestazionale, mette in mostra qualcosa che fa ben sperare gli appassionati: la XS Show Car. Tuning e ibrido vanno d'accordo. La Casa tedesca ha deciso di creare un esemplare unico della sua cinque porte per riportare l'attenzione degli appassionati di tuning verso la propria gamma. Questa inattesa concept debutterà il 29-30 luglio all'evento "XS Carnight: 20 Years of XSCN" a Berlino ed è basata sulla versione plug-in hybrid da 180 CV nell'allestimento Ultimate. Solo assetto e grafica. Il powertrain è rimasto quello di serie e le modifiche sono concentrate su estetica e assetto: ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 21 luglio 2022) Il marchioha abbandonato, ormai da diversi anni, le sigle sportive che con i modelli GSi ed OPC avevano popolato i listini negli anni scorsi. Ma oggi la, che nella generazione uscente non ha mai avuto una vera e propria variante prestazionale, mette in mostra qualcosa che fa ben sperare gli appassionati: la XSCar. Tuning e ibrido vanno d'accordo. La Casa tedesca ha deciso di creare un esemplare unico della sua cinque porte per riportare l'attenzione degli appassionati di tuning verso la propria gamma. Questa inattesa concept debutterà il 29-30 luglio all'evento "XS Carnight: 20 Years of XSCN" a Berlino ed è basata sulla versione-in hybrid da 180 CV nell'allestimento Ultimate. Solo assetto e grafica. Il powertrain è rimasto quello di serie e le modifiche sono concentrate su estetica e assetto: ...

