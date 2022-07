Nord Stream, flusso gas torna a 40% come prima di chiusura (Di giovedì 21 luglio 2022) Le forniture di gas russo attraverso il Nord Stream 1, riaperto stamane, sono arrivate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione, l'11 luglio scorso. Lo riferisce la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Le forniture di gas russo attraverso il1, riaperto stamane, sono arrivate al livello del 40%,che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione, l'11 luglio scorso. Lo riferisce la ...

alexbarbera : Divertenti coincidenze per complottisti: cade il governo atlantista, Mosca riprende a pompare il gas da Nord Stream - fattoquotidiano : Gas, la Russia riattiva il gasdotto Nord Stream: “Forniture al 40%”. E pure il Portogallo boccia il piano Ue sul ta… - Agenzia_Ansa : Gas: Nord Stream riavviato dopo manutenzione - rosaroccaforte : RT @agambella: L'ENI fa sapere che i flussi di gas russo sono in aumento in Italia. Sono pure riprese dopo giorni di sospensione le attivit… - Elisabe72328550 : RT @alexbarbera: Divertenti coincidenze per complottisti: cade il governo atlantista, Mosca riprende a pompare il gas da Nord Stream -