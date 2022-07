Mattarella ha sciolto le Camere | si andrà a elezioni anticipate | “È sempre l’ultima scelta da compiere”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tutti i passaggi burocratici sono completati: il Presidente della Repubblica Sergiohale, con decreto controfirmato dal premier uscente Mario Draghi. Alle 18 ci sarà il Consiglio dei Ministri nel quale si deciderà sulla data del voto – in accordo con il Quirinale – mentre in queste ore si fa largo l’ipotesi che si torni alle urne il 25 settembre. “Lo scioglimento anticipato èda– ha detto– particolarmente se come in questo periodo davanti allevi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento. La situazione politica determinatasi ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al ...