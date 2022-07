L' ultima richiesta | rinviare a stamattina la salita al Colle Ora tocca a Mattarella

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 luglio 2022) L'unica concessione che ha fatto ieri Draghi è stata quella di non andarsi a dimettere subito dopo il voto in Senato. Gli hanno chiesto di aspettare almeno oggi perché le Borse erano già in picchiata e ci sarebbe stata una chiusura disastrosa. Il premier ha accettato,andrà alla Camera annunciando le sue dimissioni e poi salirà al Quirinale. Che Sergioaccetterà chiedendo però con molta probabilità all'ex presidente della Bce di restare in carica per svolgere gli affari correnti. Almeno fino a quando entrerà in carica il prossimo esecutivo che potrebbe arrivare a novembre se, come sembra, si andrà a votare il 2 ottobre. Il presidente della Repubblica, infatti, potrebbe sciogliere le Camere nei prossimi giorni dopo aver ascoltato, come vuole la prassi, i presidenti dei due rami del Parlamento. Una fine di legislatura che nessuno ...