L’impolitico Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare i politici del Pd (Di giovedì 21 luglio 2022) Si dice spesso che Mario Draghi non sia un politico, impressione che alcuni passi falsi, obiettivamente, hanno a volte corroborato. Da ultimo, nel suo discorso di ieri in Senato, con l’infelice riferimento ai numerosi appelli da cui ha tratto la conclusione che erano gli italiani a chiedergli di andare avanti. Un passo falso di cui ha subito approfittato Fratelli d’Italia per far notare, giustamente, che la volontà degli italiani si esprime con il voto, non con gli appelli. Ciò nonostante, nella giornata di ieri Draghi ha costretto tutti a rivedere molti giudizi affrettati. La durezza e la nettezza con cui ha parlato di rigassificatori, balneari e superbonus non è stata affatto, come qualcuno ha detto, il segno del suo essere un «impolitico». Semmai è stata il segno del fatto che sia un politico migliore di quelli del Partito democratico, che pur ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) Si dice spesso che Marionon sia un politico, impressione che alcuni passi falsi, obiettivamente, hanno a volte corroborato. Da ultimo, nel suo discorso di ieri in Senato, con l’infelice riferimento ai numerosi appelli da cui ha tratto la conclusione che erano gli italiani a chiedergli di andare avanti. Un passo falso di cui ha subito approfittato Fratelli d’Italia per far notare, giustamente, che la volontà degli italiani si esprime con il voto, non con gli appelli. Ciò nonostante, nella giornata di ieriha costretto tutti a rivedere molti giudizi affrettati. La durezza e la nettezza con cui ha parlato di rigassificatori, balneari e superbonus non è stata affatto, come qualcuno ha detto, il segno del suo essere un «impolitico». Semmai è stata il segno del fatto che sia un politico migliore di quelli del Partito democratico, che pur ...

Linkiesta : L’impolitico #Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare i politici del #Pd #Draghi non ha ceduto ai ricatti dei d… - Spooky_The_Tuff : RT @Linkiesta: L’impolitico #Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare i politici del #Pd #Draghi non ha ceduto ai ricatti dei demagoghi… - giuseppetuccio : RT @Linkiesta: L’impolitico #Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare i politici del #Pd #Draghi non ha ceduto ai ricatti dei demagoghi… - riffraff : RT @Linkiesta: L’impolitico #Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare i politici del #Pd #Draghi non ha ceduto ai ricatti dei demagoghi… - mmax50 : RT @Linkiesta: L’impolitico #Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare i politici del #Pd #Draghi non ha ceduto ai ricatti dei demagoghi… -