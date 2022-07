Lazio: pazza idea Marcelo (Di giovedì 21 luglio 2022) Nome nuovo e anche piuttosto intrigante per la Lazio che cerca di regalare a Sarri una formazione capace di fare bene per la prossima stagione. Secondo quanto si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, la Lazio cerca un colpo ad effetto anche e soprattutto per rispondere alla firma da novanta dei cugini romanisti di Paulo Dybala. I biancocelesti ? secondo la rosea ? in queste ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 21 luglio 2022) Nome nuovo e anche piuttosto intrigante per lache cerca di regalare a Sarri una formazione capace di fare bene per la prossima stagione. Secondo quanto si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, lacerca un colpo ad effetto anche e soprattutto per rispondere alla firma da novanta dei cugini romanisti di Paulo Dybala. I biancocelesti ? secondo la rosea ? in queste ...

STnews365 : Lazio: pazza idea Marcelo. Dubbioso Sarri, preoccupato dalle condizioni fisiche dell’ex capitano dei Blancos… - AnadNanda : RT @Eurosport_IT: ?? Lazio, pazza idea Marcelo ?? Juventus, Allegri spinge per Morata ?? Napoli-Kim, ci siamo ?? Ecco l'edicola del #21Lugl… - LALAZIOMIA : Calciomercato, Lazio, pazza idea Marcelo a costo zero per rispondere al colpo Dybala. Kim ... - Eurosport_IT : ?? Lazio, pazza idea Marcelo ?? Juventus, Allegri spinge per Morata ?? Napoli-Kim, ci siamo ?? Ecco l'edicola del… - infoitsport : Calciomercato Lazio, pazza idea Marcelo: trattativa già avviata -