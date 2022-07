infoitcultura : La stoccata di Todaro a Milly Carlucci: 'Quasi ti dice che mutande metterti' - AlBizzotto : RT @ilgiornale: 'Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dic… - ilgiornale : 'Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quas… - zazoomblog : La stoccata di Todaro a Milly Carlucci: Quasi ti dice che mutande metterti - #stoccata #Todaro #Milly #Carlucci:… - CaffeFou : La stoccata di Todaro a Milly Carlucci: 'Quasi ti dice che mutande metterti' #todaro #ballandoconlestelle… -

Raimondoa Milly Carlucci/ "Controlla tutto, quasi quasi le mutande" Il cast sarebbe quasi al completo anche se, come sottolinea Dagospia, sono due i sogni della Carlucci per la ...Raimondoè stato infatti ospite di Lorella Cuccarini nel format " Un caffé con... " in streaming su Youtube. Il ballerino ha parlato della sua infanzia e degli esordi nel mondo del ballo, ma ...L'ex danzatore di Ballando, ora insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha messo a confronto le due conduttrici, puntando l'attenzione sulla meticolosità della Carlucci ...Raimondo Todaro pungola la conduttrice Milly Carlucci in una intervista rilasciata al web talk della Cuccarini: "Controlla tutto, quasi quasi le mutande" ...