Kounde’-Chelsea, è fatta: il francese lascia il Siviglia e passa ai Blues (Di giovedì 21 luglio 2022) Rivoluzione in difesa per il Chelsea. Dopo Koulibaly, i Blues piazzano un altro grande colpo e si assicurano Jules Kounde’, centrale francese classe 98 del Siviglia, superando la concorrenza di Barcellona e Psg. Kounde’ al Chelsea: quali sono le cifre del trasferimento? La trattativa tra i due club, avviata e conclusa in pochi giorni, è stata definita sulla base di 50 milioni più bonus. A conferma di ciò, l’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per l’amichevole che il Siviglia disputerà contro lo Sporting Lisbona. I Blues, considerate le partenze a parametro zero sia di Christiansen al Barcellona e di Rudiger al Real Madrid, avevano necessità di affiancare al neo acquisto Koulibaly un altro centrale, e così la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 luglio 2022) Rivoluzione in difesa per il. Dopo Koulibaly, ipiazzano un altro grande colpo e si assicurano Jules, centraleclasse 98 del, superando la concorrenza di Barcellona e Psg.al: quali sono le cifre del trasferimento? La trattativa tra i due club, avviata e conclusa in pochi giorni, è stata definita sulla base di 50 milioni più bonus. A conferma di ciò, l’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per l’amichevole che ildisputerà contro lo Sporting Lisbona. I, considerate le partenze a parametro zero sia di Christiansen al Barcellona e di Rudiger al Real Madrid, avevano necessità di affiancare al neo acquisto Koulibaly un altro centrale, e così la ...

