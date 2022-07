Involtini con piadine | da una ricetta armena l’idea più gustosa che tu possa immaginare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un secondo a base di carne diverso dal solito è sicuramente quello deglidiripieni di carne. Laoriginaleprevede come base il Lavash, un pane sottile simile ad una piadina. Questo piatto sugoso e saporito potrà essere realizzato in modo facile e veloce e senza procedimenti complicati. Il ripieno sarà semplice ma saporito e leinsieme al nostro sugo donerà al palato una sfiziosità irripetibile. Vediamo subito cosa dobbiamo fare per metterci ai fornelli e cucinare.diripieni di carne: ingredienti. Come ingredienti dobbiamo usare: 6(anche quelle integrali vanno bene) 600 gr di carne macinata 250 gr di pomodori 1 carota 2 spicchi d’aglio Olio d’oliva quanto basta 2 cipolle Prezzemolo ...