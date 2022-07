Il Vaticano frena il Sinodo tedesco: “Niente fughe in avanti” (Di giovedì 21 luglio 2022) Città del Vaticano – “Per tutelare la libertà del popolo di Dio e l’esercizio del ministero episcopale, pare necessario precisare che il “Cammino sinodale” in Germania non ha facoltà di obbligare i Vescovi ed i fedeli ad assumere nuovi modi di governo e nuove impostazioni di dottrina e di morale”. E’ quanto si legge in una “dichiarazione” della Santa Sede diffusa tramite il bollettino della Sala Stampa vaticana. “Non sarebbe lecito avviare nelle diocesi, prima di un’intesa concordata a livello di Chiesa universale, nuove strutture ufficiali o dottrine, che rappresenterebbero una ferita alla comunione ecclesiale e una minaccia all’unità della Chiesa”, aggiunge il Vaticano. “Come ricordava il Santo Padre nella lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania: ‘La Chiesa universale vive in e delle Chiese particolari, così come le Chiese particolari ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Città del– “Per tutelare la libertà del popolo di Dio e l’esercizio del ministero episcopale, pare necessario precisare che il “Cammino sinodale” in Germania non ha facoltà di obbligare i Vescovi ed i fedeli ad assumere nuovi modi di governo e nuove impostazioni di dottrina e di morale”. E’ quanto si legge in una “dichiarazione” della Santa Sede diffusa tramite il bollettino della Sala Stampa vaticana. “Non sarebbe lecito avviare nelle diocesi, prima di un’intesa concordata a livello di Chiesa universale, nuove strutture ufficiali o dottrine, che rappresenterebbero una ferita alla comunione ecclesiale e una minaccia all’unità della Chiesa”, aggiunge il. “Come ricordava il Santo Padre nella lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania: ‘La Chiesa universale vive in e delle Chiese particolari, così come le Chiese particolari ...

