Il popolo di Mario Draghi è soltanto immaginario (Di giovedì 21 luglio 2022) Erano già pronti a dirci che era arrabbiato, che non andava preso alla lettera e che il momento era di intenso nervosismo e invece Mario Draghi l’ha anche ripetuto: “La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare”, ha detto il Presidente del Consiglio durante il suo discorso in Senato. Lo chiedono gli italiani. La più grande balla di Mario Draghi. Che ha finito per ritorcerglisi contro L’ha ripetuto anche nella sua replica, difendendosi dall’accusa di avere chiesto “pieni poteri”, ancora una volta più preoccupato di puntualizzare questioni personali che la crisi generale. La “mobilitazione senza precedenti” è nei fatti un appello di qualche ordine professionale, di 2mila sindaci toscani e emiliani, il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Erano già pronti a dirci che era arrabbiato, che non andava preso alla lettera e che il momento era di intenso nervosismo e invecel’ha anche ripetuto: “La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare”, ha detto il Presidente del Consiglio durante il suo discorso in Senato. Lo chiedono gli italiani. La più grande balla di. Che ha finito per ritorcerglisi contro L’ha ripetuto anche nella sua replica, difendendosi dall’accusa di avere chiesto “pieni poteri”, ancora una volta più preoccupato di puntualizzare questioni personali che la crisi generale. La “mobilitazione senza precedenti” è nei fatti un appello di qualche ordine professionale, di 2mila sindaci toscani e emiliani, il ...

DeodatoRibeira : RT @GavinoSanna1967: Visti toni e argomenti dei sostenitori di Draghi non capisco cosa aspettino a organizzare una grande coalizione 'Pieni… - f43bb0d6a395428 : RT @GavinoSanna1967: Visti toni e argomenti dei sostenitori di Draghi non capisco cosa aspettino a organizzare una grande coalizione 'Pieni… - MarcoZuccotti1 : RT @GavinoSanna1967: Visti toni e argomenti dei sostenitori di Draghi non capisco cosa aspettino a organizzare una grande coalizione 'Pieni… - Chini_Francesco : RT @GavinoSanna1967: Visti toni e argomenti dei sostenitori di Draghi non capisco cosa aspettino a organizzare una grande coalizione 'Pieni… - _dirigibile : RT @GavinoSanna1967: Visti toni e argomenti dei sostenitori di Draghi non capisco cosa aspettino a organizzare una grande coalizione 'Pieni… -