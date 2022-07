Governo, Mattarella: "Scioglimento Parlamento sempre ultima scelta da compiere" (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere. "La situazione politica ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e la modalita' hanno reso evidente l'assenza di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha sciolto le Camere. "La situazione politica ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e la modalita' hanno reso evidente l'assenza di ...

lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - Adnkronos : +++ Crisi di governo: #Mattarella prende atto delle dimissioni di Draghi, esecutivo in carica per affari correnti +++ - fattoquotidiano : MARIO DRAGHI SI E' DIMESSO Il governo resta in carica per gli affari correnti [LA DIRETTA] - AleksanderGC : RT @riccardomonet: In Italia le persone competenti sono odiate e cacciate. A gennaio il Parlamento ha pregato in ginocchio Mattarella di re… - scuccimatte : RT @ASAMI_comics: Mood per affrontare le imminenti campagne elettorali. #cruciani2022 #giuseppecruciani #lazanzara #cruciani #radio24 #ele… -