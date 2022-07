Governo: Draghi rientrato a Palazzo Chigi (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena rientrato a Palazzo Chigi da Montecitorio, dopo l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico e, subito prima, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 12 sono attese la sue comunicazioni alla Camera. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il premier Marioè appenada Montecitorio, dopo l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico e, subito prima, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 12 sono attese la sue comunicazioni alla Camera.

