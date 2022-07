Draghi si è dimesso (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario dopo mezz’ora di colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario dopo mezz’ora di colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

