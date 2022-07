Draghi se ne va Perché stracciarsi le vesti? Dopo il lamento | possiamo liberamente gioire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) In questo generalealla Garcia Lorca per l’uscita di scena del Migliore dei Migliori, l’algido banchiere, visto caracollare furibondo nella plaza de toros del Senato della Repubblica, più o meno a las cinco de la tarde, mentre improvvisati banderilleros, da mesi e sino a ieri camareros sul lecchino del toreador que todo el mundo nos envidia (tutto il mondo ci invidia), gli piantavano nelle terga e sul groppone le banderillas dell’astensione, a nessuno fu subito chiaro che il bicchiere del dolore era pieno solo per metà. Visto che – a ben vedere – per l’altra metà potremmo. Anche se, stante la pausa feriale, ancora non ci siamo potuti godere la faccia da funerale delle cheerleaders in servizio permanente, ormai disoccupate e in gramaglie, Lilli Gruber e Mariolina Sattanino, cui non sarà ...