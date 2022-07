Draghi al Quirinale per comunicare le dimissioni. “Anche io ho un cuore”. Si vota il 2 ottobre? (Di giovedì 21 luglio 2022) Puntuale come da calendario Mario Draghi affronta l’ultima scena di un canovaccio scritto ieri. Quando sono da poco passate le 9 il premier dimissionario prende la parola alla Camera per annunciare le sue dimissioni irrevocabili. Tirato, commosso e sorridente. Dopo un lungo applauso le comunicazioni ampiamente previste. “Prima di tutto grazie. Grazie per il lavoro svolto. Certe volte Anche il cuore dei banchieri centrali viene usato”, dice con amara ironia. Comunicazione lampo di Draghi: mi dimetto “Alla luce del voto di ieri chiedo di sospendere la seduta per comunicare le mie determinazioni al capo dello Stato”. Draghi dunque si avvia al Quirinale per ufficializzare il suo addio definitivo, dopo la fiducia striminzita di ieri al Senato. Ora la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Puntuale come da calendario Marioaffronta l’ultima scena di un canovaccio scritto ieri. Quando sono da poco passate le 9 il premier dimissionario prende la parola alla Camera per annunciare le sueirrevocabili. Tirato, commosso e sorridente. Dopo un lungo applauso le comunicazioni ampiamente previste. “Prima di tutto grazie. Grazie per il lavoro svolto. Certe volteildei banchieri centrali viene usato”, dice con amara ironia. Comunicazione lampo di: mi dimetto “Alla luce del voto di ieri chiedo di sospendere la seduta perle mie determinazioni al capo dello Stato”.dunque si avvia alper ufficializzare il suo addio definitivo, dopo la fiducia striminzita di ieri al Senato. Ora la ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncerà domani 21 luglio nell'Aula della Camera, all'inizio dell… - borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - AlexBazzaro : ??Draghi si sta recando al Quirinale per rassegnare le dimissioni. - AcciaioMario : RT @valkeasusi: @FelipeKarmelo @MagisterZatta @LaPiramide__ E comunque ha ragione Sacchetti: a Draghi avevano promesso il Quirinale. Dopo c… - ClaudioCros2 : RT @borghi_claudio: Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. -