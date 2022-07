Dall'Inghilterra: 'Lingard guadagnerà più di Lukaku e Pogba' (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Nottingham Forest, squadra neopromossa in Premier League , ha confermato oggi l'ingaggio di Jesse Lingard, calciatore britannico classe 1992 con un passato nelle fila del Manchester United. Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Nottingham Forest, squadra neopromossa in Premier League , ha confermato oggi l'ingaggio di Jesse, calciatore britannico classe 1992 con un passato nelle fila del Manchester United.

