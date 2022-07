Crisi, Draghi accolto da applausi alla Camera: vado da Mattarella (Di giovedì 21 luglio 2022) "alla luce del voto al Senato chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "luce del voto al Senato chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". Così il presidente del Consiglio Mario...

lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - BoglioneCinzia1 : RT @Sofiajeanne: Spassosa la narrazione del day after: Draghi è stato troppo brusco. Capite? Si è offesa la sensibilità dei gentiluomini e… - rallystile82 : RT @tempoweb: #Draghi incassa la fiducia ma non ha più la maggioranza Oggi le dimissioni al Colle @lefrasidiosho per #iltempodioshø #crisid… -