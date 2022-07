Covid | il monitoraggio Gimbe | arriva l’inversione nella curva dei contagi Crescono ancora decessi e ricoveri in ospedale

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 luglio 2022)dellaè cominciata. Dal 13 al 19 luglio i nuovi casi disono stati 631 mila, con una media di 90 mila al giorno. Il 13 per cento in meno rispetto alla settimana precedente, quando eranoti a 728 mila. È la prima volta che si registra una tendenza del genere, dopo cinque settimane in cui ladeiera in continuo aumento. Analizzando il dato regione per regione, il numero deiè aumentato in 6 regioni mentre in 15 ha registrato una diminuzione., cheno a 823 rispetto ai 692 della settimana precedente, qui la differenza è del 18,9 per cento. Mentre icominciano a diminuire, il numero deie dei ...