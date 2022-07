Acquario (Di giovedì 21 luglio 2022) Nelle prossime otto settimane vorrei che assumessi l’atteggiamento che la scrittrice Hélène Cixous aveva verso l’intimità: “Voglio amare una persona liberamente, compresi i suoi segreti. Voglio amare in lei qualcuno che non conosce.... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Nelle prossime otto settimane vorrei che assumessi l’atteggiamento che la scrittrice Hélène Cixous aveva verso l’intimità: “Voglio amare una persona liberamente, compresi i suoi segreti. Voglio amare in lei qualcuno che non conosce.... Leggi

