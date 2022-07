2 euro: hai una di queste? Sei ricco, controlla bene! (Di giovedì 21 luglio 2022) Hai una di queste monete in casa? Beh sei ricco e non lo sai! Sono tantissime le persone che collezionano monete ma anche tante altre che se ne trovano per le mani alcune rarissime e di grande valore senza saperlo. Questo è il caso di alcuni due euro. Infatti, cari amici fate attenzione perchè se li avete tra le mani potreste essere ricchi senza saperlo. (web)Monete, alcune valgono tantissimo: perchè? Nell’articolo di oggi vi parleremo proprio di questo, di alcune monete che valgono molto di più di quanto c’è scritto sopra. La prima cosa che dovete sapere è che per vendere una moneta ad un costo più alto bisogna tenerla in ottimo stato, o meglio non deve essere rovinata. A quanto pare ci sono alcuni monete da 2 euro in circolazione che valgono tantissimo. Il motivo e’ molto facile. Nonostante siano ... Leggi su formatonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Hai una dimonete in casa? Beh seie non lo sai! Sono tantissime le persone che collezionano monete ma anche tante altre che se ne trovano per le mani alcune rarissime e di grande valore senza saperlo. Questo è il caso di alcuni due. Infatti, cari amici fate attenzione perchè se li avete tra le mani potreste essere ricchi senza saperlo. (web)Monete, alcune valgono tantissimo: perchè? Nell’articolo di oggi vi parleremo proprio di questo, di alcune monete che valgono molto di più di quanto c’è scritto sopra. La prima cosa che dovete sapere è che per vendere una moneta ad un costo più alto bisogna tenerla in ottimo stato, o meglio non deve essere rovinata. A quanto pare ci sono alcuni monete da 2in circolazione che valgono tantissimo. Il motivo e’ molto facile. Nonostante siano ...

ClaudioMagliulo : @AleGuerani @sbonaccini Ad esempio: hai un'auto euro 0-3? Se la lasci a casa (o la rottami) hai un abbonamento grat… - xSasxke17 : @skyrzeh @CLZNGR6 X0 anno 10 non hai mai vinto nulla panzone, avrai la mia eta e mon sai fare 1 euro da solo e a me… - MicheleManescal : @CarloUlivi @GiuseppeConteIT Se hai una bolletta da 1000 euro hai una villa da mettere in vendita e ricavarci molti… - infoiteconomia : Bonus da 1200 euro: come recuperarlo se non lo hai preso nel 2021 - PieroSerra : @asenalimo Hey casadei? Ottordici milioni di euro? Hai Esagerato???? -