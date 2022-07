Ultime Notizie Roma del 20-07-2022 ore 17:10 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Domani te la crisi di governo in apertura ore decisive per le sorti dell’esecutivo draghi il presidente del consiglio ha fatto le sue comunicazioni in Senato ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi dall’ esecutivo e lanciando un appello ai partiti affinché ricostruito il patto di maggioranza mercoledì ha sottolineato un’apertura del suo discorso rassegnato le dimissioni questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo Dalla sua nascita il l’ha dimenticato poi i risultati ottenuti dal suo governo in questi 17 mesi ma anche indicato una serie di obiettivi per i quali ha evidenziato serve un nuovo patto di fiducia non serve sottolinea una fiducia di facciata ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Domani te la crisi di governo in apertura ore decisive per le sorti dell’esecutivo draghi il presidente del consiglio ha fatto le sue comunicazioni in Senato ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi dall’ esecutivo e lanciando un appello ai partiti affinché ricostruito il patto di maggioranza mercoledì ha sottolineato un’apertura del suo discorso rassegnato le dimissioni questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo Dalla sua nascita il l’ha dimenticato poi i risultati ottenuti dal suo governo in questi 17 mesi ma anche indicato una serie di obiettivi per i quali ha evidenziato serve un nuovo patto di fiducia non serve sottolinea una fiducia di facciata ...

