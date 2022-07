Ucraina: tre civili uccisi a Kharkiv, compreso un 13enne (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le truppe russe hanno aperto il fuoco sul distretto di Saltivskyi a Kharkiv uccidendo tre civili, compreso un 13enne, e una persona è rimasta ferita. Lo ha riferito via Telegram il capo dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le truppe russe hanno aperto il fuoco sul distretto di Saltivskyi auccidendo treun, e una persona è rimasta ferita. Lo ha riferito via Telegram il capo dell'...

Pubblicità

Tg3web : Immagini terribili arrivano da Vinnytsia, nel centro dell'Ucraina, teatro dell'ennesima strage di civili provocata… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Kiev denuncia: 'Spie russe sulle tracce delle armi occidentali'. Ancora missili nel Donetsk, morti tre ci… - RaiNews : Il compleanno di #Patron, il cane che scova le mine in #Ucraina - insideoverita : “Se non ci fosse stata la guerra oggi saremmo partiti per il viaggio di nozze in Italia senza bombe, sirene e missi… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: #Donetsk, diversi i distretti colpiti dall’artiglieria nazista ucraina nella notte. Tre civili sono rimasti uccisi, tra… -