Scie chimiche. Piovono polimeri? Sveliamo il "mistero" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo Rosario Marcianò, teorico del complotto noto per aver portato la teoria delle Scie chimiche in Italia, i "Poteri forti" che controllerebbero il cambiamento climatico farebbero piovere misteriosi «polimeri» attraverso le Scie emesse degli aerei. Sarebbe questo, secondo la narrazione, a spiegare il periodo di siccità che stiamo vivendo. Chi crede a questa tesi ha di fatto una "fobia" per le Scie di condensazione. Questi contenuti continuano a venire condivisi su Facebook, con rimando al sito di Marcianò e al suo canale YouTube. «In questo inizio d'estate – continua lo sciachimista -, con temperature fuori norma e scarsità di pioggia su tutto il territorio italiano, è facile addebitare la responsabilità a fantomatici "cambiamenti climatici", dovuti alle attività umane ed alle emissioni ...

