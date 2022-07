Open Fiber si accorda con AVM | 2 | 5 Gbps reali via porta LAN

Pubblicità

hwupgrade : Tramite gli operatori partner di @OpenFiberIT è ora disponibile un'offerta di connettività FTTH a 2,5 Gbps che incl… - Mondo3 : Open Fiber, la fibra corre a 2,5 Gigabit con il Fritz!Box 5530 - tvdigitaldivide : Open Fiber-Tim, Zorzoni (AIIP): ‘Concorrenza nelle reti non è mai troppa’ - UtoolsIT : RT @datamanager_it: AVM e Open Fiber, la connettività vola a 2,5 gigabit al secondo - TradeManager_it : RT @datamanager_it: AVM e Open Fiber, la connettività vola a 2,5 gigabit al secondo -

Raggiunta una nuova frontiera del mercato della connettività FTTH grazie all'accordo commerciale tra AVM, produttore leader di dispositivi di networking, e, l'operatore wholesale only che sta realizzando un'infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH (To The Home) in Italia. Da oggi, attraverso gli Operatori partner OF, è infatti ...Gli operatori che si attestano sulla rete in fibra did'ora in poi potranno promettere ai clienti prestazioni a 2,5 Gbps reali grazie alle nuove offerte che includono il modem FRITZ!Box 5530. Oggiha infatti annunciato di ...Grazie all'accordo tra Open Fiber e AVM gli operatori attestati su fibra possono offrire il nuovo modem FRITZ!Box 5530 Fiber che mette a disposizione anche una porta LAN da 2,5 Gbps ...Un prototipo di uno smartphone mai commercializzato da Microsoft, con scocca in plastica, è finito su eBay. Sembra che l'azienda abbia avuto l'intenzione di espandere la famiglia di prodotti, ma che p ...