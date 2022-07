Napoli: prima rapina un turista, poi gli restituisce l’orologio perché vale poco (Di mercoledì 20 luglio 2022) Brutta disavventura per un turista svizzero in vacanza a Napoli. L’uomo era seduto ai tavolini esterni di un bar, nella centralissima piazza Trieste e Trento, quando è stato avvicinato alle spalle da un uomo armato di pistola. Come fosse la cosa più naturale del mondo, in una piazza e in un locale ancora affollati, il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Brutta disavventura per unsvizzero in vacanza a. L’uomo era seduto ai tavolini esterni di un bar, nella centralissima piazza Trieste e Trento, quando è stato avvicinato alle spalle da un uomo armato di pistola. Come fosse la cosa più naturale del mondo, in una piazza e in un locale ancora affollati, il L'articolo proviene da Inews24.it.

