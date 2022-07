Morcone | da questa sera interruzione idrica notturna

Leggi su anteprima24

(Bn) – La Gesesa ha comunicato che a causa dell'aumento delle temperature e dell'eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta ad effettuare la chiusuradel serbatoio Castello. La turnazione vedrà la sospensione dell'erogazione dalle 24.00 alle 05.00 del mattino successivo al fine di garantire una regolare distribuzione diurna. Soltanto per, mercoledì 20 Luglio la chiusura sarà dalle 22:00 alle 6:00 di domani mattina, giovedì 21 Luglio, per recuperare un congruo volume di compenso dello stesso. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.