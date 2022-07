Monza, Sensi: “Aspettative alte, ma non devo dimostrare niente a nessuno” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’impatto a Monza è stato molto positivo. Sono contento della scelta che ho fatto, dobbiamo prepararci al meglio perché sarà una stagione difficile. Le Aspettative sono alte, ma non ci dobbiamo pensare. Non devo dimostrare niente a nessuno, non ho sassolini nelle scarpe e devo pensare solo a fare bene“. Queste sono le parole di un determinato Stefano Sensi, interpellato ai microfoni di Sky Sport in merito al suo approdo al Monza. Dopo l’esperienza sfortunata all’Inter e il breve periodo con la maglia della Sampdoria, il centrocampista italiano si è affidato ad Adriano Galliani per ripartire con la neopromossa brianzola per rilanciarsi nella massima serie italiana. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’impatto aè stato molto positivo. Sono contento della scelta che ho fatto, dobbiamo prepararci al meglio perché sarà una stagione difficile. Lesono, ma non ci dobbiamo pensare. Non, non ho sassolini nelle scarpe epensare solo a fare bene“. Queste sono le parole di un determinato Stefano, interpellato ai microfoni di Sky Sport in merito al suo approdo al. Dopo l’esperienza sfortunata all’Inter e il breve periodo con la maglia della Sampdoria, il centrocampista italiano si è affidato ad Adriano Galliani per ripartire con la neopromossa brianzola per rilanciarsi nella massima serie italiana. SportFace.

