Juventus, Gazzetta: “Bremer finalmente bianconero” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi la Juventus ha messo in cassaforte un colpo da 90 per le retrovie, dopo tanti dubbi. “Dimenticare De Ligt Bremer verrà così ufficializzato il giorno dopo che la Juventus ha annunciato la cessione di Matthijs de Ligt. Il Bayern Monaco ha versato nelle casse bianconere 67 milioni di euro, con la cifra che si potrà alzare di massimo ulteriori 10 milioni al raggiungimento dei bonus, come da comunicato ufficiale diramato ieri dalla Continassa. Salutato l’olandese, l’ambiente bianconero si prepara ad accogliere il difensore brasiliano, nella speranza che possa esserne un degno sostituto. E non è un caso che il primo a dare il benvenuto al nuovo arrivato sia stato capitan Bonucci, particolarmente entusiasta dell’acquisto di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)- Come riporta laad oggi laha messo in cassaforte un colpo da 90 per le retrovie, dopo tanti dubbi. “Dimenticare De Ligtverrà così ufficializzato il giorno dopo che laha annunciato la cessione di Matthijs de Ligt. Il Bayern Monaco ha versato nelle casse bianconere 67 milioni di euro, con la cifra che si potrà alzare di massimo ulteriori 10 milioni al raggiungimento dei bonus, come da comunicato ufficiale diramato ieri dalla Continassa. Salutato l’olandese, l’ambientesi prepara ad accogliere il difensore brasiliano, nella speranza che possa esserne un degno sostituto. E non è un caso che il primo a dare il benvenuto al nuovo arrivato sia stato capitan Bonucci, particolarmente entusiasta dell’acquisto di ...

