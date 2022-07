Il paradosso Draghi: ottiene 2 volte la fiducia, ma va a casa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si dice che la politica italiana sia la più fantasiosa del mondo. E forse è vero. Guardate a quanto successo in Gran Bretagna: dopo un po’ di scandali, il partito di maggioranza ha deciso di mandare a casa Boris Johnson, si è riunito per scegliere un successore e in breve tempo metterà un altro leader al numero 10 di Downing Street. Facile. E lineare. In Italia invece, regno dei bizantinismi e delle trame, tutto si fa molto più complicato. E per certi versi anche assurdo. Il voto “disgiunto” del Movimento Partiamo dall’inizio di questa storia. Al netto delle fibrillazioni nel Movimento Cinque Stelle, tra scissione di Di Maio, presunti sms di Draghi a Grillo, termovalorizzatore di Roma e mal di pancia sul dl Aiuti, il momento che ha dato il via alla crisi di governo è stata una scelta politica di Giuseppe Conte. Ovvero la decisione di strappare con la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si dice che la politica italiana sia la più fantasiosa del mondo. E forse è vero. Guardate a quanto successo in Gran Bretagna: dopo un po’ di scandali, il partito di maggioranza ha deciso di mandare aBoris Johnson, si è riunito per scegliere un successore e in breve tempo metterà un altro leader al numero 10 di Downing Street. Facile. E lineare. In Italia invece, regno dei bizantinismi e delle trame, tutto si fa molto più complicato. E per certi versi anche assurdo. Il voto “disgiunto” del Movimento Partiamo dall’inizio di questa storia. Al netto delle fibrillazioni nel Movimento Cinque Stelle, tra scissione di Di Maio, presunti sms dia Grillo, termovalorizzatore di Roma e mal di pancia sul dl Aiuti, il momento che ha dato il via alla crisi di governo è stata una scelta politica di Giuseppe Conte. Ovvero la decisione di strappare con la ...

Pubblicità

smenichini : Il paradosso è che se dopo questo discorso di #Draghi dovesse essere riconfermata la fiducia, sicuramente non potre… - adrianobiondi : Siamo al paradosso: se Conte vuole far cadere il governo gli basta dire 'ok, votiamo la fiducia a #Draghi' #crisidigoverno - ladome17 : Il paradosso è che #Draghi ha pure cercato di tutelare #Conte, non accettando la mozione di Lega e FI su un #Draghibis senza M5S ???? - mapkomarco521 : RT @AntonioSocci1: Il paradosso è questo: giovedì il M5S non vota la fiducia, Draghi si dimette e mercoledì (dopo un incontro Draghi/Letta… - ckiikc : @alessita_1994 Io non esulto, mi limito a dire che Draghi se aveva così tanto a cuore le sorti di un paese che cons… -